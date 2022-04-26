Індивідуальний ідентифікаційний номер – елемент Державного реєстру фізичних осіб України (ДРФО), який надається платникам податків та зберігається за людиною протягом усього життя.
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Як відновити ідентифікаційний код – інструкція
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 30 чер, 2022 20:35
Як відновити ідентифікаційний код – інструкція
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Як відновити ідентифікаційний код – інструкція
Додано: Чет 30 чер, 2022 20:35
"Дубликат документа выдается бесплатно, и единственное отличие от оригинала — на новой карточке будет стоять отметка Дубликат"
И каждая собака, которой подавай ИНН, простите, РНУКНП, крутит носом "Что это вы за дупликат принесли? Оригинал давайте!" ?
Додано: Чет 30 чер, 2022 20:39
Re: Як відновити ідентифікаційний код – інструкція
Брехня, ніяких проблем з ними немає
Додано: Чет 30 чер, 2022 21:17
Re: Як відновити ідентифікаційний код – інструкція
я еще и в паспорте заштамповал в налоговой
Додано: Чет 30 чер, 2022 21:27
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