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Платежі за газ: як новим
клієнтам зареєструватися...

Платежі за газ: як новим клієнтам зареєструватися...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 13:52

Платежі за газ: як новим клієнтам зареєструватися...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 травня клієнтами «Нафтогазу» стали 8,8 млн. нових українських домогосподарств. Ці користувачі також отримуватимуть послуги за фіксованою ціною — 7,96 грн/м³ (з ПДВ без вартості транспортування).

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Платежі за газ: як новим клієнтам зареєструватися в «Нафтогазі» та як отримати рахунок за газ
R2
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