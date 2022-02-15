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Платежі за газ: як новим клієнтам зареєструватися...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 лип, 2022 13:52
Пропонуємо до обговорення:
З 1 травня клієнтами «Нафтогазу» стали 8,8 млн. нових українських домогосподарств. Ці користувачі також отримуватимуть послуги за фіксованою ціною — 7,96 грн/м³ (з ПДВ без вартості транспортування).
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Ірина_, Модератор
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