Таку думку в ефірі Українське радіо висловив експерт аналітичного центру «Інститут законодавчих ідей» Тарас Рябченко.
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Через скасування безкоштовного розмитнення в Україні різко подорожчають автомобілі з пробігом
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Додано: Суб 02 лип, 2022 07:53
Через скасування безкоштовного розмитнення в Україні...
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Через скасування безкоштовного розмитнення в Україні різко подорожчають автомобілі з пробігом
Додано: Суб 02 лип, 2022 07:54
Люди которые во время войны покупали себе бляхи без растаможки так насытили рынок что можно даже не придумывать о стремительно повышении.. Те кто не мог себе позволить купить без пошлин, точно не будут покупать с пошлинами))
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