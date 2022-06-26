У Києві навіть у воєнний час кількість вакансій більша, ніж в інших великих містах.
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Робота і зарплата в Києві (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 лип, 2022 06:15
Робота і зарплата в Києві (інфографіка)
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Робота і зарплата в Києві (інфографіка)
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