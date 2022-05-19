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Продаж військових облігацій не
покриває навіть витрат на...

Продаж військових облігацій не покриває навіть витрат на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 11:07

Продаж військових облігацій не покриває навіть витрат на...

Пропонуємо до обговорення:
Від початку повномасштабної війни обсяг сплачених урядом коштів за погашеннями внутрішніх боргових інструментів на 13,6 млрд грн перевищує обсяг коштів, залучених до державного бюджету на аукціонах із продажу ОВДП. Про це свідчать дані депозитарію НБУ.

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Продаж військових облігацій не покриває навіть витрат на погашення ОВДП, - депозитарій НБУ
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 11:07

я думал військові облігації должны идти на военные нужды, а не на выплаты финансовым стервятникам с овдп
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 11:31

  Moneta написав:я думал військові облігації должны идти на военные нужды

Бред какой-то :lol: -- на военные нужды идут международные транши. А эти облигации -- так, мышиная возня...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 12:33

Re: Продаж військових облігацій не покриває навіть витрат на

что статья, что комменты - блеск :)

а на самом деле - размещение облигаций плюс-минус равно их погашению - бюджет давно так живет. снижение уровня ОВГЗ вызвано тем, что часть банков направляет средства от выплат по ОВГЗ на погашение рефинанса, который резко удорожал.

финансирование дефицита бюджета происходит за счет ОВГЗ, которые выкупает НБУ (т.е. за счет эмиссии)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 13:40

В ЕЦБ тоже проблемы с долгами, осень будет сложная
nekefer
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