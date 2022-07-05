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ПриватБанк та monobank
встановили ринковий курс...

ПриватБанк та monobank встановили ринковий курс...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 10:59

ПриватБанк та monobank встановили ринковий курс...

Пропонуємо до обговорення:
Банки з 6 липня встановлює ринковий курс валютообміну для безготівкових операцій.

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ПриватБанк та monobank встановили ринковий курс безготівкового обміну валют
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 10:59

"та виходячи з інтересів клієнтів"

Экспортёр. Зашёл доход согласно курса продажи контрагентом доллара по 29.25. За границей теперь такой человек рассчитывается картой по 35.21. Всё это в пределах одного банка. Получается, банк поимел 20% комиссии на всём этом цикле. Так в интересах клиентов это, или в интересах банка? Интересно, в нашей стране можно подать в суд на пресс-службу за враньё?

Правильно писать:

Виходячи з інтересів банку, з'явилась можливість ще більш заробити на тих, кто виїхав за кордон, маючи доходи в Україні, і банк це зробив. Все згідно законодавству.

"Карточный туризм", о котором любят сейчас говорить, могли бы отсечь повышенной комиссией на снятие наличных или лимитами, но нет. Не в этом их цель.
sanyok
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 11:39

на самом деле расписались в том, что у экспортеров будут покупать по 29, а операцию проводить по 35

но ничего, мы проводки по ФОПам снизили уже в 2 раза, и собираемся ужимать дальше и возвращаться к кэшу\юсдт
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 13:38

  Moneta написав:но ничего, мы проводки по ФОПам снизили уже в 2 раза, и собираемся ужимать дальше и возвращаться к кэшу\юсдт

Вроде, как раз ФОПам-упрощенцам-экспортёрам наконец-то счастье привалило: получил валюту на счёт в Wise, заплатил налоги по 29.25, перевёл на валютную карту физика и официально продал по мере необходимости по 35.30, а не по неполных 30, как ещё вчера. И не нужно играться с USDT, теряя на комисах при обменах.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 14:18

moveton ФОП не может перевести валюту со своего ФОП счёта на личный (т.е. личную валютную карту). Снять наличку с валютного ФОП счёта - тоже нельзя, насколько знаю.
ФОП может только продать валюту со свеого ФОП счёта банку по грабительскому курсу.
И только с гривневого ФОП счёта уже можно и наличку снимать, и переводить на личную карту, и так далее.

Так что государство делает всё, что бы банки не обнищали.
Разумеется - за счёт простых смертных.

Интересно - какими кнутами-пряниками это государство будет потом выманивать ФОП-ов, которые уведут свои валютные поступления в тень?
ESelin
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 14:37

  ESelin написав:\\\
Интересно - какими кнутами-пряниками это государство будет потом выманивать ФОП-ов, которые уведут свои валютные поступления в тень?

А _этому_ государству -- пофиг: год они дотянут, а второй срок Зеленскому не светит. Как-то так.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 15:09

  ESelin написав:moveton ФОП не может перевести валюту со своего ФОП счёта на личный (т.е. личную валютную карту). Снять наличку с валютного ФОП счёта - тоже нельзя, насколько знаю.

Странно. А мне баяли, что если счёт у ФОПа не в украинском банке (я же не просто так Wise упомянул), то всё он с него может. Если в украинский попало, то да, даже ОВГЗ валютные не купить. У самого так лежит некоторое количество долларов в Привате до лучших времён.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 15:19

  moveton написав:
  ESelin написав:moveton ФОП не может перевести валюту со своего ФОП счёта на личный (т.е. личную валютную карту). Снять наличку с валютного ФОП счёта - тоже нельзя, насколько знаю.

Странно. А мне баяли, что если счёт у ФОПа не в украинском банке (я же не просто так Wise упомянул), то всё он с него может. Если в украинский попало, то да, даже ОВГЗ валютные не купить. У самого так лежит некоторое количество долларов в Привате до лучших времён.

Вы, просто, о разных ФОП-счетах говорите. Тот, который на Wise -- он не ФОП, формально...
И, кстати:
>>> перевёл на валютную карту физика и официально продал по мере необходимости по
тут где-то шаг по уплате НДФЛ потерялся :wink:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 15:26

  _hunter написав:Вы, просто, о разных ФОП-счетах говорите. Тот, который на Wise -- он не ФОП, формально...

В профильной ветке говорили, что счёт на Wise можно именно формально записать, как счёт ФЛП. Что и даёт возможность платить налоги с поступлений на него по ставкам ФЛП, а не физика.

  _hunter написав:>>> перевёл на валютную карту физика и официально продал по мере необходимости по
тут где-то шаг по уплате НДФЛ потерялся :wink:

Безусловно. В НКУ, который говорит, что доход физика, поступивший от его ФЛП, НДФЛ не облагается.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 15:37

  moveton написав:
  _hunter написав:Вы, просто, о разных ФОП-счетах говорите. Тот, который на Wise -- он не ФОП, формально...

В профильной ветке говорили, что счёт на Wise можно именно формально записать, как счёт ФЛП. Что и даёт возможность платить налоги с поступлений на него по ставкам ФЛП, а не физика.

  _hunter написав:>>> перевёл на валютную карту физика и официально продал по мере необходимости по
тут где-то шаг по уплате НДФЛ потерялся :wink:

Безусловно. В НКУ, который говорит, что доход физика, поступивший от его ФЛП, НДФЛ не облагается.

>>> счёт на Wise можно именно формально записать, как счёт ФЛП
Именно.

>>> Что и даёт возможность платить налоги с поступлений на него по ставкам ФЛП
И только.

>>> доход физика, поступивший от его ФЛП, НДФЛ не облагается
Так и есть. Но при чем тут счет Wise? :shock:
_hunter
 
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