ПриватБанк та monobank встановили ринковий курс...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
_hunter написав:Но очевидно же, что е-лицензию от НБУ на Wise-счет получить невозможно. А других способов "записать" счет, как счет ФЛП -- нет.
На основе каких приказов НБУ или правительства очевидно, что нельзя? Быстрый гуглёж находит: "Принципи валютного регулювання, які викладені у ст. 2 Закону N 2473, передбачають, зокрема, право фізичних та юридичних осіб - резидентів укладати угоди з резидентами та (або) нерезидентами та виконувати зобов'язання, пов'язані з цими угодами, у національній валюті чи в іноземній валюті, у тому числі відкривати рахунки у фінансових установах інших країн."
_hunter написав:Но очевидно же, что е-лицензию от НБУ на Wise-счет получить невозможно. А других способов "записать" счет, как счет ФЛП -- нет.
На основе каких приказов НБУ или правительства очевидно, что нельзя? Быстрый гуглёж находит: "Принципи валютного регулювання, які викладені у ст. 2 Закону N 2473, передбачають, зокрема, право фізичних та юридичних осіб - резидентів укладати угоди з резидентами та (або) нерезидентами та виконувати зобов'язання, пов'язані з цими угодами, у національній валюті чи в іноземній валюті, у тому числі відкривати рахунки у фінансових установах інших країн."