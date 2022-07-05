ПриватБанк та monobank встановили ринковий курс...

Додано: Сер 06 лип, 2022 16:34

_hunter написав: Звучит интересно, осталось найти подтверждение, что налоговая считает, что "Wise Business мультивалютный счет для бизнес-клиентов"

и

поточного рахунку, який відкрито для здійснення підприємницької діяльності



-- это одно и то же... Звучит интересно, осталось найти подтверждение, что налоговая считает, что "Wise Business мультивалютный счет для бизнес-клиентов"-- это одно и то же...

_hunter написав: moveton написав: Правда, сами налоговики почему-то утверждали , что юрики-резиденты обязаны получать всю выручку на счета в украинских банках, но это не точно. Правда, сами налоговики, что юрики-резиденты обязаны получать всю выручку на счета в украинских банках, но это не точно.

Ну, как бы да -- я именно по причине "годовой отсрочки зачисления" все это и писал... Ну, как бы да -- я именно по причине "годовой отсрочки зачисления" все это и писал...

Разве что в налоговой спрашивать. Но вообще народ свистит, что открывал.Как я помню тот разговор в валютной ветке и то, что тогда нагуглил сам, полноценный юрик обязан в течение года донести выручку до украинского банка. А вот для ФЛП это требование отдельным приказом отменили.P.S.. Не совсем для всех ФЛП, но ИТ возможность имеет:"Часть выручки не возвращается. Как мы уже указали, зачисление выручки за экспорт на загрансчет ФЛП сейчас вполне допустимо. Лишь бы эта выручка в установленный НБУ предельный срок была возвращена в Украину (п.п. 2 п. 9 Инструкции № 7).Напомним, что с 7 февраля 2019 года (даты вступления в силу Закона о валюте и Инструкции № 7) был возобновлен банковский надзор за своевременным возвратом инвалютной выручки по экспорту любых видов услуг (и работ). Однако вскоре (с 16 мая) в отношении услуг-работ (кроме только страховых и транспортных) валютный надзор был упразднен (постановлением Правления НБУ от 14.05.2019 г. № 67)И услуги по разработке ПО с этой даты опять стали «неподнадзорными», и предельный 365-дневный срок на возврат выручки по таким контрактам не распространяется."