ПриватБанк та monobank встановили ринковий курс...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 15:44

  _hunter написав:>>> счёт на Wise можно именно формально записать, как счёт ФЛП
Именно.

>>> Что и даёт возможность платить налоги с поступлений на него по ставкам ФЛП
И только.

>>> доход физика, поступивший от его ФЛП, НДФЛ не облагается
Так и есть. Но при чем тут счет Wise? :shock:

Очевидно, при том, что этот счёт записан, как счёт ФЛП, поэтому перевод с него физику идёт без налогов. НКУ не ограничивает это исключение до украинских банков.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 15:50

  moveton написав:
  _hunter написав:>>> счёт на Wise можно именно формально записать, как счёт ФЛП
Именно.

>>> Что и даёт возможность платить налоги с поступлений на него по ставкам ФЛП
И только.

>>> доход физика, поступивший от его ФЛП, НДФЛ не облагается
Так и есть. Но при чем тут счет Wise? :shock:

Очевидно, при том, что этот счёт записан, как счёт ФЛП, поэтому перевод с него физику идёт без налогов. \\\

Но очевидно же, что е-лицензию от НБУ на Wise-счет получить невозможно. :shock:
А других способов "записать" счет, как счет ФЛП -- нет. :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 16:02

  _hunter написав:Но очевидно же, что е-лицензию от НБУ на Wise-счет получить невозможно. :shock:
А других способов "записать" счет, как счет ФЛП -- нет. :lol:

На основе каких приказов НБУ или правительства очевидно, что нельзя? Быстрый гуглёж находит:
"Принципи валютного регулювання, які викладені у ст. 2 Закону N 2473, передбачають, зокрема, право фізичних та юридичних осіб - резидентів укладати угоди з резидентами та (або) нерезидентами та виконувати зобов'язання, пов'язані з цими угодами, у національній валюті чи в іноземній валюті, у тому числі відкривати рахунки у фінансових установах інших країн."

Мог бы быть затык, если бы Wise открывал счета только физикам, но счета для бизнеса у него тоже есть.

Правда, сами налоговики почему-то утверждали, что юрики-резиденты обязаны получать всю выручку на счета в украинских банках, но это не точно.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 16:13

  moveton написав:
  _hunter написав:Но очевидно же, что е-лицензию от НБУ на Wise-счет получить невозможно. :shock:
А других способов "записать" счет, как счет ФЛП -- нет. :lol:

На основе каких приказов НБУ или правительства очевидно, что нельзя? Быстрый гуглёж находит:
"Принципи валютного регулювання, які викладені у ст. 2 Закону N 2473, передбачають, зокрема, право фізичних та юридичних осіб - резидентів укладати угоди з резидентами та (або) нерезидентами та виконувати зобов'язання, пов'язані з цими угодами, у національній валюті чи в іноземній валюті, у тому числі відкривати рахунки у фінансових установах інших країн."

Мог бы быть затык, если бы Wise открывал счета только физикам, но счета для бизнеса у него тоже есть.


Звучит интересно, осталось найти подтверждение, что налоговая считает, что "Wise Business мультивалютный счет для бизнес-клиентов"
и
поточного рахунку, який відкрито для здійснення підприємницької діяльності

-- это одно и то же...
Потому как ни раисси (несмотря на наличие перевода), ни Украины по ссылке "многочисленных органов финансового контроля, надзора и регулирования по всему миру" почему-то нет...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 16:15

  moveton написав:\\\
Правда, сами налоговики почему-то утверждали, что юрики-резиденты обязаны получать всю выручку на счета в украинских банках, но это не точно.

Ну, как бы да -- я именно по причине "годовой отсрочки зачисления" все это и писал...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 16:34

  _hunter написав:Звучит интересно, осталось найти подтверждение, что налоговая считает, что "Wise Business мультивалютный счет для бизнес-клиентов"
и
поточного рахунку, який відкрито для здійснення підприємницької діяльності

-- это одно и то же...

Разве что в налоговой спрашивать. Но вообще народ свистит, что открывал. Вот, например.

  _hunter написав:
  moveton написав:Правда, сами налоговики почему-то утверждали, что юрики-резиденты обязаны получать всю выручку на счета в украинских банках, но это не точно.

Ну, как бы да -- я именно по причине "годовой отсрочки зачисления" все это и писал...

Как я помню тот разговор в валютной ветке и то, что тогда нагуглил сам, полноценный юрик обязан в течение года донести выручку до украинского банка. А вот для ФЛП это требование отдельным приказом отменили.

P.S. Нашёл то, что тогда читал. Не совсем для всех ФЛП, но ИТ возможность имеет:
"Часть выручки не возвращается. Как мы уже указали, зачисление выручки за экспорт на загрансчет ФЛП сейчас вполне допустимо. Лишь бы эта выручка в установленный НБУ предельный срок была возвращена в Украину (п.п. 2 п. 9 Инструкции № 7).

Напомним, что с 7 февраля 2019 года (даты вступления в силу Закона о валюте и Инструкции № 7) был возобновлен банковский надзор за своевременным возвратом инвалютной выручки по экспорту любых видов услуг (и работ). Однако вскоре (с 16 мая) в отношении услуг-работ (кроме только страховых и транспортных) валютный надзор был упразднен (постановлением Правления НБУ от 14.05.2019 г. № 67)
И услуги по разработке ПО с этой даты опять стали «неподнадзорными», и предельный 365-дневный срок на возврат выручки по таким контрактам не распространяется."
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 17:32

  ESelin написав:
Интересно - какими кнутами-пряниками это государство будет потом выманивать ФОП-ов, которые уведут свои валютные поступления в тень?



BEPS поможет, не переживайте
если что - этот год уже в отчетных
cohan
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