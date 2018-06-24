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Finance.ua: Чи є робота для
українців, які повертаються...

Finance.ua: Чи є робота для українців, які повертаються...
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 11:06

Finance.ua: Чи є робота для українців, які повертаються...

Пропонуємо до обговорення:
Що відбувається на ринку праці України
Повномасштабна війна, яку розв’язала росія, докорінно змінила життя українців. Мабуть, не залишилося жодної сфери, на яку б не вплинули бойові дії. Однією з таких сфер є ринок праці.

Дивися повний текст Чи є робота для українців, які повертаються із-за кордону
D2
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 11:06

Робота є, тільки проблема в тому що на посадах деректорів сидять всяке даже не знаю що підібрати. Дружині не підписали на роботі наступний контракт, сказали що скорочують посаду але згодом дізналися що посади є і не одна. А не підписали из за того що дружина не згодна з политітикою по освіті з директором. Коли ти робишь свою роботу і вітдстоюєшь свої права ти нікому не потрібен. Писати можно багато чого і ті хто пише не знаю всієї правди
epson3060
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Модератори: Ірина_, Модератор

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