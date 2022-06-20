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У ПриватБанку назвали переваги
від підвищення курсу...

У ПриватБанку назвали переваги від підвищення курсу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 лип, 2022 08:38

У ПриватБанку назвали переваги від підвищення курсу...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-службі ПриватБанку.

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У ПриватБанку назвали переваги від підвищення курсу долара за картками
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лип, 2022 08:38

Підвищили курс долара та ще й знущаються з нас. Путін теж колись казав, що чим вище долар, тим більше за нього дають рублів, і це вигідно росіянам.
tapack0wal
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Модератори: Ірина_, Модератор

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