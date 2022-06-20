Про це повідомили в прес-службі ПриватБанку.
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У ПриватБанку назвали переваги від підвищення курсу долара за картками
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Додано: П'ят 08 лип, 2022 08:38
У ПриватБанку назвали переваги від підвищення курсу...
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Дивися повний текст
У ПриватБанку назвали переваги від підвищення курсу долара за картками
Додано: П'ят 08 лип, 2022 08:38
Підвищили курс долара та ще й знущаються з нас. Путін теж колись казав, що чим вище долар, тим більше за нього дають рублів, і це вигідно росіянам.
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