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Що думають банкіри та експерти
щодо списання кредитів на...

Що думають банкіри та експерти щодо списання кредитів на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 лип, 2022 20:53

Що думають банкіри та експерти щодо списання кредитів на...

Пропонуємо до обговорення:
Законопроєкт №7441-1 викликав неоднозначну реакцію насамперед у середовищі банкірів.

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Що думають банкіри та експерти щодо списання кредитів на майно, яке втрачено під час війни
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лип, 2022 20:53

Забирайте кирпичами з розвалин ,закон про банкрутсво ж є?
Володимир копоть ви звідки?
AlexMotel
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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