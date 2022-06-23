Законопроєкт №7441-1 викликав неоднозначну реакцію насамперед у середовищі банкірів.
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Що думають банкіри та експерти щодо списання кредитів на майно, яке втрачено під час війни
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Додано: П'ят 08 лип, 2022 20:53
Що думають банкіри та експерти щодо списання кредитів на...
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Дивися повний текст
Що думають банкіри та експерти щодо списання кредитів на майно, яке втрачено під час війни
Додано: П'ят 08 лип, 2022 20:53
Забирайте кирпичами з розвалин ,закон про банкрутсво ж є?
Володимир копоть ви звідки?
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