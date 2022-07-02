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У Зеленського виступили за
скасування фіксованого курсу...

У Зеленського виступили за скасування фіксованого курсу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 23:46

У Зеленського виступили за скасування фіксованого курсу...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні вже з'явилися умови для повернення до ринкового курсом гривні до долара, тому тримати два курси валют більше недоцільно.

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У Зеленського виступили за скасування фіксованого курсу гривні до долара
R2
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