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Українці з-за кордону переказують у країну більше...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 11 лип, 2022 12:59
Пропонуємо до обговорення:
Обсяг валютних переказів в Україну з-за кордону під час повномасштабної війни перевищив попередні показники. Це пов'язано з переказами біженок, які знайшли роботу за кордоном, а також із валютними махінаціями.
Дивися повний текст Українці з-за кордону переказують у країну більше валюти, ніж до повномасштабної війни: названо причини
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Додано: Пон 11 лип, 2022 12:59
Та раньше в карманах возили, а сейчас мужикам билет в один конец. Вот и переводят безналично, что отражается на статистике.
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summacut
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Додано: Пон 11 лип, 2022 13:08
summacut написав:
Та раньше в карманах возили, а сейчас мужикам билет в один конец. Вот и переводят безналично, что отражается на статистике.
приобщились к высоким технологиям, Wise , Пионер все дела
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cohan
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