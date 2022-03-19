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«Альфа-Банк» змінює назву

«Альфа-Банк» змінює назву
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 20:11

«Альфа-Банк» змінює назву

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє FinClub. Економічній правді також підтвердили цю інформацію в банку.

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«Альфа-Банк» змінює назву
R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 20:11

А что там со Сбербанком?
kemeron1990
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 10:21

  kemeron1990 написав:А что там со Сбербанком?

А что со Сбербанком? :shock:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 10:57

  _hunter написав:
  kemeron1990 написав:А что там со Сбербанком?

А что со Сбербанком? :shock:

сменил название на МР банк,готовится к торгам https://www.sbrf.com.ua/press_releases/view/1193/
с мая новые тарифы https://www.sbrf.com.ua/upload/file/ogo ... oslugi.pdf
Мизантрóп
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