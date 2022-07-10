Розгул двознакової інфляції за «турецьким сценарієм» в Україні неможливий.
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У НБУ пояснили, чому гіперінфляція в Україні неможлива навіть за негативного сценарію
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Додано: Пон 11 лип, 2022 22:04
У НБУ пояснили, чому гіперінфляція в Україні неможлива...
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У НБУ пояснили, чому гіперінфляція в Україні неможлива навіть за негативного сценарію
Додано: Пон 11 лип, 2022 22:05
"Разгул двузначной инфляции по «турецкому сценарию» в Украине невозможен"
Вот даже соглашусь. По турецкому сценарию нам не грозит потому, что именно Турция за минимальные усилия со своей стороны получит четверть стоимости украинского зерна. Будет трёхзначная.
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