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Finance.ua: Скільки
заробляють військові

Finance.ua: Скільки заробляють військові
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 17:04

Finance.ua: Скільки заробляють військові

Пропонуємо до обговорення:
Зарплати в умовах війни
У березні 2022 року з ініціативи президента України Володимира Зеленського мало відбутися підвищення зарплат військовослужбовців.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 17:04

Статтю варто було б розширити. Зокрема серед мобілізованих можуть бути й інші категорії населення. Наприклад ФОПи. В такому випадку, ти не отримуєш жодного забезпечення окрім можливості не платити податки.
andriyosemchuk
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 17:12

Мало где соц страховое обеспечение типо каско на все!
vitaliymahinich
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