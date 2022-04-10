Зарплати в умовах війни
У березні 2022 року з ініціативи президента України Володимира Зеленського мало відбутися підвищення зарплат військовослужбовців.
Дивися повний текст Скільки заробляють військові
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 12 лип, 2022 17:04
Finance.ua: Скільки заробляють військові
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки заробляють військові
Додано: Вів 12 лип, 2022 17:04
Статтю варто було б розширити. Зокрема серед мобілізованих можуть бути й інші категорії населення. Наприклад ФОПи. В такому випадку, ти не отримуєш жодного забезпечення окрім можливості не платити податки.
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