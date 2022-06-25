Це станеться в тому випадку, якщо вони повернуться на місце проживання і не повідомлять про це соцслужбу.
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Деякі переселенці будуть змушені повернути частину виплат для ВПО: в чому причина
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Додано: Чет 14 лип, 2022 09:20
Деякі переселенці будуть змушені повернути частину...
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Дивися повний текст
Деякі переселенці будуть змушені повернути частину виплат для ВПО: в чому причина
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