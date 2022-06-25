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Деякі переселенці будуть
змушені повернути частину...

Деякі переселенці будуть змушені повернути частину...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 09:20

Деякі переселенці будуть змушені повернути частину...

Пропонуємо до обговорення:
Це станеться в тому випадку, якщо вони повернуться на місце проживання і не повідомлять про це соцслужбу.

Дивися повний текст
Деякі переселенці будуть змушені повернути частину виплат для ВПО: в чому причина
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 09:20

ВПО через ДІЮ, як повідомляти Online?
checksg
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Модератори: Ірина_, Модератор

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