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У НБУ вважають, що валютні
обмеження мають бути...

У НБУ вважають, що валютні обмеження мають бути...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 17:56

  andrijk777 написав:Я майже впевнений що на курсі 29 хтось наживається.
Не зрозуміло навіщо тримати довоєнний курс гривні до долара. Все-таки війна, логічно попустити курс щоб експортерам стало легше.
Та й західну допомогу можна обміняти на більшу кількість гривні.


поки не почнеться зрив різьби, ніхто чухатись не буде.
власне, цей процес рвання різьби успішно йде.

але як я розумію, у нас вже склалася традиція під час девалу створювати два та більше різних курсів для арбітражних схем (для своїх в першу чергу, а "карточні туристи та аферисти" - це нове паралельне явище. Схеми удосконалюются, принцип залишається).
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 19:21

от тепер Банки нехай донатять ((
vova_pochernin
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 23:04

не можу з цього бреду.
Вже раніше казали не шановні парламетарі, що е̶к̶с̶п̶р̶о̶п̶р̶і̶а̶ц̶і̶я̶ фіксований курс курс валют допомогає жити нам по курсу 29.5.
Таке враження, що ці колаборанти працюють не в інтересах України, бо їх дії зменшують надходження валюти до країни.
baranov_serhiy
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 08:31

Кремлівські кроти у НБУ можуть як завгодно виправдовувати це здирництво, але я принципопово буду сидіти у неоплачуваній відпустці поки курс не вирівняється. НБУ - це зрадники, вони завжди були і є лоббістами олігархів і банкірів. Під час усіх криз окремі банкіри збагачувались за рахунок населення.
bobcat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 09:32

Хаха, ми вже на фопи закидуємо чисто символічно 200-300$, решта кешом або юсдт.

Хай обломляться.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 11:32

Крысятничество в чистом виде, АйТи дотирует импортеров которые нам продают товары по курсу 40, а покупают валюту по 30.
От НБУ в том виде как сейчас ничего другого не ожидал ... просто воры и мошенники сэр.
Всё было таким же г....ном и 10 лет назад.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 11:35

Кстати,..... Марченко или кто там .... обещала выровнять курс как только введут таможенные налоги на ввоз товаров.... И вот уже 2е недели .... воз и ныне там.
На следующих выборах Зелёным ворам припомним.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 05:30

  anton_gms написав:Крысятничество в чистом виде, АйТи дотирует импортеров которые нам продают товары по курсу 40, а покупают валюту по 30.
От НБУ в том виде как сейчас ничего другого не ожидал ... просто воры и мошенники сэр.
Всё было таким же г....ном и 10 лет назад.


ладно было бы, если бы экспортеры дотировали нормальных чистых белых импортеров. Но дотируют тех, кто "не успел" до февраля и очень запаздал, а также всякую оборзевшую шоблу-еблу, гоняющую карточными турами забугор и через всякие сервисы-прокладки "по 29"; и не по тысяче баксов в месяц, а автобусами с дропами с десятками карт под завязку чотко под все доступные лимиты. И с помощью таких набегает немало в итоге :twisted:
Alex2007
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  #<12
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