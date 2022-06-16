Де і скільки платять сьогодні українцям у Польщі - читайте далі.
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Від 20 до 130 тисяч гривень: які зарплати отримують українці у Польщі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 лип, 2022 10:33
Від 20 до 130 тисяч гривень: які зарплати отримують...
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Дивися повний текст
Від 20 до 130 тисяч гривень: які зарплати отримують українці у Польщі
Додано: П'ят 15 лип, 2022 10:33
надо же, и тут айтшники
забыли написать что врачу польским врачем еще стать надо
упаковщики лосося...
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