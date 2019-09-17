Про це у колонці для УП повідомила міністр економіки Юлія Свириденко.
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Для «стрибка» нам потрібно підтримувати капінвестиції на рівні 35% ВВП мінімум 5 років - Мінекономіки
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Додано: Суб 16 лип, 2022 08:33
Для «стрибка» нам потрібно підтримувати капінвестиції на...
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Для «стрибка» нам потрібно підтримувати капінвестиції на рівні 35% ВВП мінімум 5 років - Мінекономіки
Додано: Суб 16 лип, 2022 10:22
Всех сразу объявить частными предпринимателями.
Еще и налоги пойдут в бюджет.
А то, что загран паспорта станут по 10 куе, а школы только для богатых - это все фигня, зато в классе будет по пять учеников.
Главное, чтобы за ЖКХ не пришлось расплачиваться золотыми слитками.
Свободный рынок в руках монополистов - он такой непредсказуемый. Можно вызвать полицию к хулиганам, а они хлоп и заплатили больше, поэтому в воронок посадят именно вас.
Да, разогнать бюджетников нафиг.
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