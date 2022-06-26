Про це написав у своєму Телеграм-каналі голова податкового комітету ВР, нардеп Данило Гетманцев.
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Доходи ПФУ зросли: Гетманцев розповів модернізацію пенсійної системи
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Додано: Суб 16 лип, 2022 12:04
Доходи ПФУ зросли: Гетманцев розповів модернізацію...
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Дивися повний текст
Доходи ПФУ зросли: Гетманцев розповів модернізацію пенсійної системи
Додано: Суб 16 лип, 2022 16:34
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