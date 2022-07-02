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Скільки заробляють
мобілізовані та добровольці

Скільки заробляють мобілізовані та добровольці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 00:52

Скільки заробляють мобілізовані та добровольці

Пропонуємо до обговорення:
За громадянами, які призвані на військову службу по мобілізації, зберігається робоче місце та середній заробіток на підприємстві.

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Скільки заробляють мобілізовані та добровольці
R2
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