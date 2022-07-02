За громадянами, які призвані на військову службу по мобілізації, зберігається робоче місце та середній заробіток на підприємстві.
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Скільки заробляють мобілізовані та добровольці
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Додано: Нед 17 лип, 2022 00:52
Скільки заробляють мобілізовані та добровольці
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Дивися повний текст
Скільки заробляють мобілізовані та добровольці
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