За громадянами, які призвані на військову службу по мобілізації, зберігається робоче місце та середній заробіток на підприємстві.
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Скільки заробляють мобілізовані та добровольці
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Додано: Нед 17 лип, 2022 00:52
Скільки заробляють мобілізовані та добровольці
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Скільки заробляють мобілізовані та добровольці
Додано: Нед 17 лип, 2022 07:55
Яке збереження середньої зп у приватного підприємця? Він те, що заробив. Те і його... І збереження "місця" нема... На ринку послуг твоє місце швидко займуть... І таких у нас багато...
Додано: Нед 17 лип, 2022 13:14
За травень ,червень 15 тис. і все. Обіцяють, з тижня на тиждень переноситься.
Додано: Нед 17 лип, 2022 14:12
Середній заробіток на підприємстві вже не зберігається, читайте закон
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