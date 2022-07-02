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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 18 лип, 2022 12:44
Ви праві , але як завжди хто крав та був при грошах той і зараз гарно себе почуває,а прості хлопці які воюють, і їм не платять, сім'ю теж потрібно за щось кормить
Додано: Пон 18 лип, 2022 16:28
Знайомий з перших рук, розповів. Що його знайомий був 2 місяці в Азов, в боях, але нічого він не одержав зовсім. Йому сказали - після війни нарахують. Це як? Воїни не можуть це питання вирішити, тому що є присяга, є військова таємниця, і ще є проблеми, щоб відстоювати свої інтереси. А війна схоже затягується, на не визначений час. Може сформуватися нова лінія фронту, схожа на АТО. Переговори не мають рішення, для контр наступу треба багато техніки для цього і воїнів. Орки значно підсилюють оборону...
Додано: Пон 18 лип, 2022 16:43
Re: Скільки заробляють мобілізовані та добровольці
Просьба к модераторам.
Почистите, плз, стаю озабоченных рашкоботов.
А то с их слов скоро окажется, что армейцы должны еще и доплачивать чтобы служить.
Додано: Пон 18 лип, 2022 16:53
для этого поста пан бот сегодня зарегистрировался пан бот платят всем защитникам в Украине так и передай в кремль
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