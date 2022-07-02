Скільки заробляють мобілізовані та добровольці

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 18 лип, 2022 17:14
Не в тому справа, за гроші хлопці пішли служити чи не за гроші. Впевнена, що більшість мобілізованих самовіддано захищають Батьківщину, незалежно від того, платять їм чи ні. Справа в тому, яку думку про наших захисників формують у наших ЗМІ. І якби хоч правда була, а то там трошки не договорили, там перебільшили... Для чого це?
Додано: Пон 18 лип, 2022 17:42
Який середній заробіток із роботи уже президент підписав закон який звільняє роботодавця платити середній заробіток мобілізованим людям які сейчас на війні
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