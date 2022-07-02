RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Скільки заробляють
мобілізовані та добровольці

Скільки заробляють мобілізовані та добровольці
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 17:14

Не в тому справа, за гроші хлопці пішли служити чи не за гроші. Впевнена, що більшість мобілізованих самовіддано захищають Батьківщину, незалежно від того, платять їм чи ні. Справа в тому, яку думку про наших захисників формують у наших ЗМІ. І якби хоч правда була, а то там трошки не договорили, там перебільшили... Для чого це?
Наталя
 
Повідомлень: 1
З нами з: 18.07.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 17:42

Який середній заробіток із роботи уже президент підписав закон який звільняє роботодавця платити середній заробіток мобілізованим людям які сейчас на війні
za9654545048za0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 18.07.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 31 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки грошей принесло до бюджету скасування...
R2 » Пон 18 лип, 2022 09:29
2 89
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 лип, 2022 09:45
blackwi
Деякі АЗС знизили ціну на газ: скільки коштує пальне 30...
R2 » Суб 02 лип, 2022 08:40
1 146
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 лип, 2022 08:40
sicigor356
Скільки зараз коштують квартири в новобудовах Києва,...
R2 » П'ят 01 лип, 2022 16:40
1 141
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 лип, 2022 16:40
straponesa

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Глобус (142)
18.07.2022 20:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.