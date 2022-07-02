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Скільки заробляють
мобілізовані та добровольці

Скільки заробляють мобілізовані та добровольці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 17:14

Не в тому справа, за гроші хлопці пішли служити чи не за гроші. Впевнена, що більшість мобілізованих самовіддано захищають Батьківщину, незалежно від того, платять їм чи ні. Справа в тому, яку думку про наших захисників формують у наших ЗМІ. І якби хоч правда була, а то там трошки не договорили, там перебільшили... Для чого це?
Наталя
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 17:42

Який середній заробіток із роботи уже президент підписав закон який звільняє роботодавця платити середній заробіток мобілізованим людям які сейчас на війні
za9654545048za0
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 07:27

Все военные, защитники Украины, рискуют жизнью, ежеминутно, и ПЛАТИТЬ ГОСУДАРСТВО УКРАИНА--ПОКА ОНО ЕЩЁ СУЩЕСТВУЕТ - - ОБЯЗАНО, НЕ МЕНЕЕ, ЧЕМ ПЛАТЯТ ЗА ЭТО В США, ВЕЛИКОБРИТАНИИ, НОРВЕГИИ, БЕЛЬГИИ, ИЗРАИЛЕ, И ДРУГИХ СТРАНАХ, ВОЮЮЩИХ С АГРЕССОРАМИ!!
aleksandreldo751
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 11:50

Заробіток вже не зберігається :(
Зате я певен що депутати які виїхали з країни до зарплатні ще й премії мають :)
xtimofeyx22
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