RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Скільки заробляють
мобілізовані та добровольці

Скільки заробляють мобілізовані та добровольці
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 11:50

Заробіток вже не зберігається :(
Зате я певен що депутати які виїхали з країни до зарплатні ще й премії мають :)
xtimofeyx22
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 19.07.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 09:46

Получают но многие не долго в связи с тем что гибнут каждый день.
m_verestjuk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 20.07.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 09:52

Я наприклад на момент мобілізації ніде не працював ,є низка статей де вказано що громадянин який ніде не працював на момент мобілізації крім звичайного грошового забезпечення має ще отримувати мінімальну зарплатню що складає 6800 . Скидав цю інфу і в фін частину і кому тільки не скидував , всі обіцяли дати відповідь але потім просто перестали відповідати )))))) зарплатня з затримкою . Вираховують " військовий збір " , як з військового можна утримувати військовий збір це ну дуже цікаво .
stasoleksov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 20.07.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 10:55

На вiйнi обороняють ВIТЧИЗНУ, а не заробляють грошi.
szorstkijwiacheslaw
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 21.07.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки грошей принесло до бюджету скасування...
R2 » Пон 18 лип, 2022 09:29
2 161
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 лип, 2022 09:45
blackwi
Деякі АЗС знизили ціну на газ: скільки коштує пальне 30...
R2 » Суб 02 лип, 2022 08:40
1 157
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 лип, 2022 08:40
sicigor356
Скільки зараз коштують квартири в новобудовах Києва,...
R2 » П'ят 01 лип, 2022 16:40
1 150
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 лип, 2022 16:40
straponesa

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.