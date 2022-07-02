Скільки заробляють мобілізовані та добровольці

Заробіток вже не зберігається :(
Зате я певен що депутати які виїхали з країни до зарплатні ще й премії мають :)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 19 лип, 2022 11:50
Заробіток вже не зберігається :(
Зате я певен що депутати які виїхали з країни до зарплатні ще й премії мають :)
Додано: Сер 20 лип, 2022 09:52
Я наприклад на момент мобілізації ніде не працював ,є низка статей де вказано що громадянин який ніде не працював на момент мобілізації крім звичайного грошового забезпечення має ще отримувати мінімальну зарплатню що складає 6800 . Скидав цю інфу і в фін частину і кому тільки не скидував , всі обіцяли дати відповідь але потім просто перестали відповідати )))))) зарплатня з затримкою . Вираховують " військовий збір " , як з військового можна утримувати військовий збір це ну дуже цікаво .
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