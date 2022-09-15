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Скільки заробляють
мобілізовані та добровольці

Скільки заробляють мобілізовані та добровольці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 11:50

Заробіток вже не зберігається :(
Зате я певен що депутати які виїхали з країни до зарплатні ще й премії мають :)
xtimofeyx22
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 09:46

Получают но многие не долго в связи с тем что гибнут каждый день.
m_verestjuk
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 09:52

Я наприклад на момент мобілізації ніде не працював ,є низка статей де вказано що громадянин який ніде не працював на момент мобілізації крім звичайного грошового забезпечення має ще отримувати мінімальну зарплатню що складає 6800 . Скидав цю інфу і в фін частину і кому тільки не скидував , всі обіцяли дати відповідь але потім просто перестали відповідати )))))) зарплатня з затримкою . Вираховують " військовий збір " , як з військового можна утримувати військовий збір це ну дуже цікаво .
stasoleksov
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 10:55

На вiйнi обороняють ВIТЧИЗНУ, а не заробляють грошi.
szorstkijwiacheslaw
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 15:39

То поки я бороню вітчизну моя сім'я має вмерти з голоду?
titorv002
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 18:00

Ну а якже, завдяки оптимізаціям над захисниками, депутатики підняли собі на існування пару грошиків, у них же більші потреби.
martuncev87654035
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 12:40

  szorstkijwiacheslaw написав:На вiйнi обороняють ВIТЧИЗНУ, а не заробляють грошi.


На війні як раз гроші заробляють, поки звичайні українці обороняють країну
30secondtobeer
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  #<12
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