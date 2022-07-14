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В Україні пропонують повернути
«нульове» розмитнення,...

В Україні пропонують повернути «нульове» розмитнення,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 11:08

В Україні пропонують повернути «нульове» розмитнення,...

Пропонуємо до обговорення:
Йдеться про законопроєкт №7498.

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В Україні пропонують повернути «нульове» розмитнення, але не для всіх
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 11:08

обгадились ви по повній з тим розмитненням - всі майдачники вживаних авто забиті під зав'язку машинами до 50 т дол. і навіть більше. А держава з того отримала 0,00 грн.. уроди зелені
ruslan42212
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