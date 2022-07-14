Йдеться про законопроєкт №7498.
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В Україні пропонують повернути «нульове» розмитнення, але не для всіх
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Додано: Пон 18 лип, 2022 11:08
В Україні пропонують повернути «нульове» розмитнення,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
В Україні пропонують повернути «нульове» розмитнення, але не для всіх
Додано: Пон 18 лип, 2022 11:08
обгадились ви по повній з тим розмитненням - всі майдачники вживаних авто забиті під зав'язку машинами до 50 т дол. і навіть більше. А держава з того отримала 0,00 грн.. уроди зелені
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