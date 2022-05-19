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Кабмін хоче законодавчо
закріпити неконтрольовану емісію

Кабмін хоче законодавчо закріпити неконтрольовану емісію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 19:13

Кабмін хоче законодавчо закріпити неконтрольовану емісію

Пропонуємо до обговорення:
У законопроєкт №7429 про внесення змін у держбюджет 2022 року внесли правку про те, що Нацбанк має продовжувати друк грошей, а купон за надруковані повертати у бюджет.

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Кабмін хоче законодавчо закріпити неконтрольовану емісію
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 19:13

на всех хватит
cohan
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