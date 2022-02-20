Клієнти Нової пошти зможуть оформлювати відправлення, відправляючи посилки на цифрову адресу без використання назви населених пунктів, вулиць та номерів будинків.
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«Нова пошта» тестує систему цифрових адрес: що це таке
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Додано: Сер 20 лип, 2022 08:21
«Нова пошта» тестує систему цифрових адрес: що це таке
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Дивися повний текст
«Нова пошта» тестує систему цифрових адрес: що це таке
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