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«Нова пошта» тестує систему
цифрових адрес: що це таке

«Нова пошта» тестує систему цифрових адрес: що це таке
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 08:21

«Нова пошта» тестує систему цифрових адрес: що це таке

Пропонуємо до обговорення:
Клієнти Нової пошти зможуть оформлювати відправлення, відправляючи посилки на цифрову адресу без використання назви населених пунктів, вулиць та номерів будинків.

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«Нова пошта» тестує систему цифрових адрес: що це таке
R2
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