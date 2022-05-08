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Українцям дозволили отримувати
дублікати документів поштою

Українцям дозволили отримувати дублікати документів поштою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 16:36

Українцям дозволили отримувати дублікати документів поштою

Пропонуємо до обговорення:
На порталі "Дія" додали можливість замовляти цілу низку документів, для отримання яких раніше необхідно було двічі ходити у ДРАЦС.

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Українцям дозволили отримувати дублікати документів поштою
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 16:36

а якщо оригінал потім знайти, він буде дійсний чи вже тільки дублікатом можна користуватись?
gavi
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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