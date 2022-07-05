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Ціни на вторинному ринку
нерухомості столиці: що...

Ціни на вторинному ринку нерухомості столиці: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 21:03

Ціни на вторинному ринку нерухомості столиці: що...

Пропонуємо до обговорення:
Разом з тим, з початку року ціни на вторинному ринку виросли майже на 8%.

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Ціни на вторинному ринку нерухомості столиці: що користується попитом (інфографіка)
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 21:03

Чергова платівка "БУИТТОКАДОРОЖАТЬ"... Хто буде купляти нерухомість(дом, квартиру) коли на них бомби падають???... Все це маячня тих хто мріє о цінах 2005 року. НЕ буде їх... Купляти взагалі буде НІКОМУ. Люди біжать з країни і не повертаються. Роботи немає, війна а дурням малюють зростання цін у доларах... Ціна впаде у 3-5 разів. РЕАЛЬНО...
blackwi
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 21:20

Blackwi, тут такие посты через неделю))
И анализ по хотелкам, а не по реальным сделкам.
С учётом что курс $ через неделю будет 40+ и надвигающейся рецессии в США и ЕС то можно ждать снижения цен во всех развитых странах на недвигу. У Украины свой путь конечно.
straponesa
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 22:52

Это где это спрос начал расти ? что за бред, спрос практически отсутствует вообще, продаваны уже готовы до 15-20% скидывать, все равно мимо, ожидается падение цен на 30-40%, это просто неизбежно. и то, будет ли спрос - большой вопрос.
75stasstas75
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