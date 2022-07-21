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Аналітики дали прогноз щодо
дії нового курсу долара

Аналітики дали прогноз щодо дії нового курсу долара
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 11:10

Аналітики дали прогноз щодо дії нового курсу долара

Пропонуємо до обговорення:
заявив експерт CASE Ukraine та екс-заступник директора департамента фінстабільності НБУ Євген Дубогриз,

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Аналітики дали прогноз щодо дії нового курсу долара
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 11:10

А де прогноз аналітиків?
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 20:24

"Імпортний бізнес" - такого поняття ніде в світі не існує, якщо ви таке чуєте, знайте - "експерт" виступає за знищення Української економіки, йому треба тапки з Китаю продати =)))
AlPo
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 08:09

Ребята, пора заказывать качественный копирайт. Ну что это за убожество: "Інший наслідок...",- 2 раза абзац задублирован.
Ну и зачем столько слов, чтоб сказать простую истину: инфляция - это очень плохо для всех украинцев, т.к. все подорожает, а зарплаты останутся старыми.
priem_metalla86
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Модератори: Ірина_, Модератор

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