Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА) у Facebook.
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Відмова від зобов’язань в \"зеленій\" енергетиці підірве міжнародний імідж України, — асоціації
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 20:37
Відмова від зобов’язань в "зеленій" енергетиці підірве...
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Дивися повний текст
Відмова від зобов’язань в \"зеленій\" енергетиці підірве міжнародний імідж України, — асоціації
Додано: П'ят 22 лип, 2022 20:37
Инвестиции не в энергетическую независимость, а в энергетическую зависимость. Как бонус - конский ценник на э/э.
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