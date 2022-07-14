Про це пише "Комерсант" із посиланням на лист Асоціації підприємств кондитерської промисловості "Асконд" до своїх учасників.
Дивися повний текст
Через санкції ЄС російські кондитери втратили емульгатори та барвники
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 лип, 2022 11:34
Через санкції ЄС російські кондитери втратили...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Через санкції ЄС російські кондитери втратили емульгатори та барвники
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|