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ВР ухвалила закон про особливі
гарантії для поляків в...

ВР ухвалила закон про особливі гарантії для поляків в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 20:58

ВР ухвалила закон про особливі гарантії для поляків в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

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ВР ухвалила закон про особливі гарантії для поляків в Україні
R2
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