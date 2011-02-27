Ну не скажіть
Коли ще був ліміт в 50к у мене була ціль вивести всю валюту з рахунку ФОП.
В листопаді почав заробляти цим Х грн
В грудні - 2Х
В січні - 2.5Х
В лютому планую на 3Х вийти, треба як ніяк податки сплати, страховку оплатити і т.п
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 26 січ, 2023 22:13
Ну не скажіть
Коли ще був ліміт в 50к у мене була ціль вивести всю валюту з рахунку ФОП.
В листопаді почав заробляти цим Х грн
В грудні - 2Х
В січні - 2.5Х
В лютому планую на 3Х вийти, треба як ніяк податки сплати, страховку оплатити і т.п
Додано: Чет 26 січ, 2023 22:16
Вже не вперше журналісти використовують Ваш труд, раніше навіть шляхом плагіату, без посилань на Ваше авторство.
Я би порадив Вам підписати таблиці жирним шрифтом, що Всі права на використання даних таблиці належать Вам і захищені авторським правом. Використання даних таблиці можливе лише з Вашого дозволу або з відповідною сумою донату...
Додано: Чет 26 січ, 2023 22:22
Update: відзвонилися з Пумби в той же день, що проблему з комісом вирішено, і можна приходити знімати. Сьогодні зняв новенькими (номери не підряд) у типу Віп відділенні.
Додано: Чет 26 січ, 2023 22:42
ШОК!!! ЦЕ ТРЕБА ЗНАТИ КОЖНОМУ!!!
Давайте поговоримо серьозно.
Карусель - це кидок від НБУ.
Ніколи в житті не відкривайте депозит у валюті по курсу НБУ.
Банки такі депозити не віддають, НБУ їх блокує назавжди.
Тому тримайте всі ваші доляри або евріки під матрасом.
Не заважайте нам працювати
P.S. І не міняйте валюту в обміннику, бо курс виросте, це інфа 100%
Додано: Чет 26 січ, 2023 23:02
Додано: П'ят 27 січ, 2023 00:43
а 100к разве достижимо?
ну, Агро заберет удачно хвостик от 4050000
а 40 банков разве есть ?
там же из 44х
-1 конкорд
-1 ТАС, -1 Изи, -1Моно ( или Моно другой МФО ?)
и какой-нибудь Полтава, Грант, Кредитвест, МТБ хрен найдешь в других городах...
... по грани ходим
Додано: П'ят 27 січ, 2023 01:06
Додано: П'ят 27 січ, 2023 06:33
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