Справа була про закінчення пільгового періоду щодо поновлення анкетних даних військовозобов'язаними та їх наслідки. Хотаб не мели дурниць.
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Додано: Пон 10 чер, 2024 14:37
Додано: Пон 10 чер, 2024 21:02
Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
Завтра и послезавтра опять у райфа раздача праздничных слонов. +2% к депозиту в долларе и +0,75% в евро. Налетай, торопись, покупай живопись.
Додано: Вів 11 чер, 2024 12:57
Додано: Чет 13 чер, 2024 09:36
Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
у райфа очень жесткий финмон, суммирует каждый вкинутый нал и если превышает то что в справках давалось отправляет на переидентификацию
Додано: П'ят 14 чер, 2024 12:46
cryptominer То є нагода провчити цю прорашиську банку, подвоївши або й більше заблоковану ним суму законною вимогою (зокрема, виконати платіжне доручення) та судом, стягнувши ще й шрафи, пені і %% за різними законами, особливо за ЗЗПС (3 % річних за день прострочки виконання), поки ще чинна ця норма, бо з нового проекта її прибрали.
Додано: П'ят 14 чер, 2024 21:14
Додано: Вів 18 чер, 2024 11:22
mustbe, у Сенса ставка по депозиту снизилась до 1%
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