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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1003100410051006
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2024 14:37

  Hotab написав:
  flysoulfly написав:
  sens написав:.....
якщо липень переживемо
це про шо саме?

Сенс не молодий.

Справа була про закінчення пільгового періоду щодо поновлення анкетних даних військовозобов'язаними та їх наслідки. Хотаб не мели дурниць.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2024 21:02

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

Завтра и послезавтра опять у райфа раздача праздничных слонов. +2% к депозиту в долларе и +0,75% в евро. Налетай, торопись, покупай живопись.
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2024 12:57

  spiridonwot написав:Завтра и послезавтра опять у райфа раздача праздничных слонов. +2% к депозиту в долларе и +0,75% в евро. Налетай, торопись, покупай живопись.
шото курсы продажи слонов не праздничные
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 09:36

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

у райфа очень жесткий финмон, суммирует каждый вкинутый нал и если превышает то что в справках давалось отправляет на переидентификацию
cryptominer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 12:46

cryptominer То є нагода провчити цю прорашиську банку, подвоївши або й більше заблоковану ним суму законною вимогою (зокрема, виконати платіжне доручення) та судом, стягнувши ще й шрафи, пені і %% за різними законами, особливо за ЗЗПС (3 % річних за день прострочки виконання), поки ще чинна ця норма, бо з нового проекта її прибрали.
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 21:14

  cryptominer написав:у райфа очень жесткий финмон, суммирует каждый вкинутый нал и если превышает то что в справках давалось отправляет на переидентификацию

Кредитні вимоги які були виплачено саме в Райф - найкращий запобіжник для каруселі кожного місяця
sens
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 11:22

mustbe, у Сенса ставка по депозиту снизилась до 1%
https://sensebank.ua/storage/files/umovi_13062024.pdf
ramzes4
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