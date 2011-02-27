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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1003100410051006
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2024 14:37

  Hotab написав:
  flysoulfly написав:
  sens написав:.....
якщо липень переживемо
це про шо саме?

Сенс не молодий.

Справа була про закінчення пільгового періоду щодо поновлення анкетних даних військовозобов'язаними та їх наслідки. Хотаб не мели дурниць.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2024 21:02

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

Завтра и послезавтра опять у райфа раздача праздничных слонов. +2% к депозиту в долларе и +0,75% в евро. Налетай, торопись, покупай живопись.
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2024 12:57

  spiridonwot написав:Завтра и послезавтра опять у райфа раздача праздничных слонов. +2% к депозиту в долларе и +0,75% в евро. Налетай, торопись, покупай живопись.
шото курсы продажи слонов не праздничные
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 09:36

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

у райфа очень жесткий финмон, суммирует каждый вкинутый нал и если превышает то что в справках давалось отправляет на переидентификацию
cryptominer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 12:46

cryptominer То є нагода провчити цю прорашиську банку, подвоївши або й більше заблоковану ним суму законною вимогою (зокрема, виконати платіжне доручення) та судом, стягнувши ще й шрафи, пені і %% за різними законами, особливо за ЗЗПС (3 % річних за день прострочки виконання), поки ще чинна ця норма, бо з нового проекта її прибрали.
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 21:14

  cryptominer написав:у райфа очень жесткий финмон, суммирует каждый вкинутый нал и если превышает то что в справках давалось отправляет на переидентификацию

Кредитні вимоги які були виплачено саме в Райф - найкращий запобіжник для каруселі кожного місяця
sens
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 11:22

mustbe, у Сенса ставка по депозиту снизилась до 1%
https://sensebank.ua/storage/files/umovi_13062024.pdf
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 19:34

ramzes4 сенс уже давно в утиль списан, что курс хуже привата что бабки можно выдернуть после депо аж на 105 дней (3*99+5 дней заказ)
Krokodil
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 23:28

  Krokodil написав:ramzes4 сенс уже давно в утиль списан, что курс хуже привата что бабки можно выдернуть после депо аж на 105 дней (3*99+5 дней заказ)

У каждого банка свой функционал.
Основной функционал ПУМБ - транзит для входа и выхода денег (разбросать на разные свои счета в других банках ). Он это делает без %%
У сеанса функционал - пожалуй самые дешевые премиальный карты (условно бесплатные).
Для «раз в год в Египет» есть полностью бесплатный Хамелеон. Для почаще - пакет Блэк. Условно бесплатный, я не платил ни разу. . Я в него начинаю не помещаться: за неполные 6 месяцев уже выбил 7/10 визитов в бизнес-лаунжи и и 5/10 фаст-трек.
Hotab
 
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