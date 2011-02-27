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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 10 чер, 2024 14:37
Hotab написав: flysoulfly написав: sens написав:
.....
якщо липень переживемо
це про шо саме?
Сенс не молодий.
Справа була про закінчення пільгового періоду щодо поновлення анкетних даних військовозобов'язаними та їх наслідки. Хотаб не мели дурниць.
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sens
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Додано: Пон 10 чер, 2024 21:02
Завтра и послезавтра опять у райфа раздача праздничных слонов. +2% к депозиту в долларе и +0,75% в евро. Налетай, торопись, покупай живопись.
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spiridonwot
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Додано: Вів 11 чер, 2024 12:57
spiridonwot написав:
Завтра и послезавтра опять у райфа раздача праздничных слонов. +2% к депозиту в долларе и +0,75% в евро. Налетай, торопись, покупай живопись.
шото курсы продажи слонов не праздничные
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flysoulfly
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Додано: Чет 13 чер, 2024 09:36
у райфа очень жесткий финмон, суммирует каждый вкинутый нал и если превышает то что в справках давалось отправляет на переидентификацию
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cryptominer
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 12:46
cryptominer То є нагода провчити цю прорашиську банку, подвоївши або й більше заблоковану ним суму законною вимогою (зокрема, виконати платіжне доручення) та судом, стягнувши ще й шрафи, пені і %% за різними законами, особливо за ЗЗПС (3 % річних за день прострочки виконання), поки ще чинна ця норма, бо з нового проекта її прибрали.
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 21:14
cryptominer написав:
у райфа очень жесткий финмон, суммирует каждый вкинутый нал и если превышает то что в справках давалось отправляет на переидентификацию
Кредитні вимоги які були виплачено саме в Райф - найкращий запобіжник для каруселі кожного місяця
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sens
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Додано: Вів 18 чер, 2024 11:22
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ramzes4
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Додано: Чет 20 чер, 2024 19:34
ramzes4 сенс уже давно в утиль списан, что курс хуже привата что бабки можно выдернуть после депо аж на 105 дней (3*99+5 дней заказ)
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Krokodil
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Додано: Чет 20 чер, 2024 23:28
Krokodil написав:ramzes4
сенс уже давно в утиль списан, что курс хуже привата что бабки можно выдернуть после депо аж на 105 дней (3*99+5 дней заказ)
У каждого банка свой функционал.
Основной функционал ПУМБ - транзит для входа и выхода денег (разбросать на разные свои счета в других банках ). Он это делает без %%
У сеанса функционал - пожалуй самые дешевые премиальный карты (условно бесплатные).
Для «раз в год в Египет» есть полностью бесплатный Хамелеон. Для почаще - пакет Блэк. Условно бесплатный, я не платил ни разу. . Я в него начинаю не помещаться: за неполные 6 месяцев уже выбил 7/10 визитов в бизнес-лаунжи и и 5/10 фаст-трек.
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Hotab
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Додано: П'ят 21 чер, 2024 12:44
Hotab написав: Krokodil написав:ramzes4
сенс уже давно в утиль списан, что курс хуже привата что бабки можно выдернуть после депо аж на 105 дней (3*99+5 дней заказ)
У каждого банка свой функционал.
Основной функционал ПУМБ
- транзит для входа и выхода денег (разбросать на разные свои счета в других банках ). Он это делает без %%
У сеанса функционал
- пожалуй самые дешевые премиальный карты (условно бесплатные).
Для «раз в год в Египет» есть полностью бесплатный Хамелеон. Для почаще - пакет Блэк. Условно бесплатный, я не платил ни разу. . Я в него начинаю не помещаться: за неполные 6 месяцев уже выбил 7/10 визитов в бизнес-лаунжи и и 5/10 фаст-трек.
кому функционал - кому фикцио.нал
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flysoulfly
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