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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 21 чер, 2024 18:46
flysoulfly я ж не заперечую. Кожному своє. Когось Райф ставить в позу , ще когось пумб . Я всім при візиті за своїми депо подав світлу , обкладену на 18+1.5% з/п більше 1 млн грн в рік , вони записали і ніколи мені нічого не блокували. Навпаки, тягли за руку відкрити преміальні карти у них. Але я поки з Сенсом, у нього найпростіші для виконання умови безкоштовності.
Якщо Асті махровий падальщик-карусельщик, який допивав кров з країни своїми каруселями, то він має страждати. Що тут не так?
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Додано: П'ят 21 чер, 2024 21:52
Hotab написав:flysoulfly
я ж не заперечую. Кожному своє. Когось Райф ставить в позу , ще когось пумб . Я всім при візиті за своїми депо подав світлу , обкладену на 18+1.5% з/п більше 1 млн грн в рік , вони записали і ніколи мені нічого не блокували. Навпаки, тягли за руку відкрити преміальні карти у них. Але я поки з Сенсом, у нього найпростіші для виконання умови безкоштовності.
Якщо Асті махровий падальщик-карусельщик, який допивав кров з країни своїми каруселями, то він має страждати. Що тут не так?
Що робити якщо останні 5 років живе на відсотки від ОВДП та оренди , з яких також податки сплачено
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Додано: П'ят 21 чер, 2024 23:12
sens
та оренди , з яких також податки сплачено
Сплатити з решти, з прихованої суми оренди?
Або не бігати по банкам, кайфувати життю не мозолячи очі.
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Додано: Нед 23 чер, 2024 20:23
Hotab написав:sens
та оренди , з яких також податки сплачено
Сплатити з решти, з прихованої суми оренди?
Або не бігати по банкам, кайфувати життю не мозолячи очі.
Для дорослої людини,нудне і дитяче пояснення, скоріше схоже на скиглення.
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Додано: Пон 24 чер, 2024 20:30
Що там карусель?
Я правильно розумію ситуацію "на зараз" - якщо брати по "середньому" курсу(скажімо по курсу в Приваті), то між конвертдепо на 3міс і купити зразу в обмінці долар - різниця в 5-10коп?
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Додано: Пон 24 чер, 2024 20:32
Успіх написав:
Що там карусель?
Я правильно розумію ситуацію "на зараз" - якщо брати по "середньому" курсу(скажімо по курсу в Приваті), то між конвертдепо на 3міс і купити зразу в обмінці долар - різниця в 5-10коп?
Особисто я вже й забув про каруселі. Ніколи. Треюа працювати і платити податки
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