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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 11 лип, 2024 22:24
cryptominer написав:
потому что в райф надо норм доки заносить и все буедт масле и синими эмиссионными) конечно если говорить что работаешь валютчиком на Анголенко произойдет тоже что вы описали
Если в анкете указать з.плата 20 тыс. и работник Запорожвони, то будет то что вы описали))
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Игорь Алексеевич
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