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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1006100710081009
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 22:24

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

  cryptominer написав:потому что в райф надо норм доки заносить и все буедт масле и синими эмиссионными) конечно если говорить что работаешь валютчиком на Анголенко произойдет тоже что вы описали
Если в анкете указать з.плата 20 тыс. и работник Запорожвони, то будет то что вы описали))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 15:12

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

Что в таблице за ТАСофлайн висит по 39.05 +0.8% ??? Позвонил на горячую линию-говорят нет такого курса и впомине...41.30 и 41.35 для Онлай и Офлайн. То что такое??Может кто объяснить?
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 18:41

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

@osafly, праворуч ніби є стовпець з датою останнього оновлення- '10.04 13:30'. :|
andriy_z
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 00:35

  andriy_z написав:@osafly, праворуч ніби є стовпець з датою останнього оновлення- '10.04 13:30'. :|


Е-мое... "слона то я и не заметил" Спасибо за пояснение. А нахрена ж тогда эта таблица вообще нужна в таком неформатированном виде?? Привык что курс покупки-там все ОК,обновляется сразу...А тут
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 08:26

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

osafly написав:
  andriy_z написав:@osafly, праворуч ніби є стовпець з датою останнього оновлення- '10.04 13:30'. :|


Е-мое... "слона то я и не заметил" Спасибо за пояснение. А нахрена ж тогда эта таблица вообще нужна в таком неформатированном виде?? Привык что курс покупки-там все ОК,обновляется сразу...А тут
Тому що "клуб" вже втратив свою актуальність.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 17:36

  Zochan написав:
osafly написав:
  andriy_z написав:@osafly, праворуч ніби є стовпець з датою останнього оновлення- '10.04 13:30'. :|


Е-мое... "слона то я и не заметил" Спасибо за пояснение. А нахрена ж тогда эта таблица вообще нужна в таком неформатированном виде?? Привык что курс покупки-там все ОК,обновляется сразу...А тут
Тому що "клуб" вже втратив свою актуальність.

Зовсім ні у кого достатньо ресурсів для розміщення заощаджень
sens
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 16:04

Перекличка учасників клЮбу))) Є ще хтось?)))

  sens написав:Зовсім ні у кого достатньо ресурсів для розміщення заощаджень
Отож!

Тому я з червня - знову став почесним гостем клубу200К!
Правда, липень - пропустив...
Але цього місяця починають завершуватись "жирні" гривнедепо, тож двері в клуб200К буду відкривати ногою!😁😁😁
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 14:18

  Успіх написав:
  sens написав:Зовсім ні у кого достатньо ресурсів для розміщення заощаджень
Отож!

Тому я з червня - знову став почесним гостем клубу200К!
Правда, липень - пропустив...
Але цього місяця починають завершуватись "жирні" гривнедепо, тож двері в клуб200К буду відкривати ногою!😁😁😁

і яка реальна річна дохідність, якщо ще взяти до уваги "відтягування кінця" на +3 місяця з конвертом під. 0.01%? 1% в нікомунепотрібних, чи 1.25%?
flyman
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  #<1 ... 1006100710081009
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