|
|
|
Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 20 сер, 2024 12:18
flysoulfly написав:
:) Пишні оратори наполегливо пропагандують зворотнє
Они точно личным примером это делают? Смутно припоминается обратное
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 4799
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 552 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 22 сер, 2024 08:50
Тож, продовження теми гривня VS долярчики тут >>>viewtopic.php?p=5759482#p5759482
.
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 6863
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 230 раз.
- Подякували: 949 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
3
Додано: Пон 23 вер, 2024 15:32
MТБ $ конвертдепо на 3 міс. обіцяють 1,9%
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5378
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1714 раз.
- Подякували: 301 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6842
|883263
|
Пон 16 вер, 2024 14:03
Ой+
|
|77
|77694
|
|
|5
|33121
|
|