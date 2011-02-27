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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 26 вер, 2024 20:30
Hotab написав:
МТБ
З ними дистанційно можливо почати роботу?
про дістанційно почати - я не знаю.
Може, це треба спитати на гілці МТБ у когось з досвідом обізнаного на всяких віддалених методах спілкувань з банками,
( може, наприклад, у Howl
)
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flysoulfly
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