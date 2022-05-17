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Обмінникам заборонили розміщувати
дані про курси валют...

Обмінникам заборонили розміщувати дані про курси валют...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 19:27

Обмінникам заборонили розміщувати дані про курси валют...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні НБУ.

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Обмінникам заборонили розміщувати дані про курси валют на вулицях
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 19:28

интересно, те которые вместо 41,20 ставят 40,12 такими вытянутыми шрифтами тоже относятся?
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 19:33

русская демократия и к нам пришла
В России запретили устанавливать на улице электронные табло с курсами обмена валют, соответствующий закон подписал российский президент Владимир Путин.

Законопроект разработал Центральный банк России. «Как показывает практика, информацию о курсах обмена иностранных валют за пределами помещений чаще всего размещают так называемые незаконные «точки обмена валют», которые маскируются под операционные кассы уполномоченного банка», — заявляли в ЦБ.

https://novayagazeta.ru/news/2018/12/18 ... hnyh-tablo
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 19:44

Re: Обмінникам заборонили розміщувати дані про курси валют..

Следующий этап...
Кассиры в обменках будут обязаны показывать курс только из-под полы или сообщать о нем клиенту тихим шепотом.
Вывески "обмен валют" также следует заменить на что-то менее смущающее нервного пересичного. Например: на "Сортировка мусора" или "Мобилизационный пункт".
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 07:54

Re: Обмінникам заборонили розміщувати дані про курси валют..

То що спекулянти вже знову вороги народу?

Ринок це попит-пропозиція - один згоден продати, а другий згоден купити. Якщо ціна не ринкова то угода не відбувається, клієнт піде туди де йому краще.
Тож коли в Приваті стоять неринкові ціни, а обмінка ставить ринкові, куди піде клієнт?
equinox
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 08:11

Пора как недавно по паспортам продавать и желательно теперь усовершенствовать с налоговой декой про доходы.
Базарные меняла сейчас потирают руки и готовятся к броску кидалово. У них курс на лбу будет выбит))
Игорь Алексеевич
 
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