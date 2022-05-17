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Обмінникам заборонили розміщувати дані про курси валют...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 30 лип, 2022 09:57
Andrey2512 написав:Скоро и в магазинах цены уберут...
Не прибируть, а будуть писати за 10грамів або взагалі за один))))
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GALeon
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